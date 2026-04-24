Cuperlo cita Cetto La Qualunque alla Camera | Tessera punti | ogni 5 migranti un elettore in omaggio VIDEO

Durante una seduta alla Camera, un deputato del PD ha fatto riferimento a un personaggio noto per le sue battute satiriche, citandolo in modo ironico per commentare un tema legato alle politiche migratorie e alle tessere punti. L'intervento ha suscitato reazioni di sorriso e ha ricevuto applausi tra i presenti. La discussione si è svolta nel contesto di un dibattito più ampio sulle questioni legate all’immigrazione e alle strategie di gestione.