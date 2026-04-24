Cuperlo cita Cetto La Qualunque alla Camera | Tessera punti | ogni 5 migranti un elettore in omaggio VIDEO
Durante una seduta alla Camera, un deputato del PD ha fatto riferimento a un personaggio noto per le sue battute satiriche, citandolo in modo ironico per commentare un tema legato alle politiche migratorie e alle tessere punti. L'intervento ha suscitato reazioni di sorriso e ha ricevuto applausi tra i presenti. La discussione si è svolta nel contesto di un dibattito più ampio sulle questioni legate all’immigrazione e alle strategie di gestione.
Un intervento che ha strappato sorrisi e applausi alla Camera dei Deputati. Il deputato del Pd Gianni Cuperlo ha scelto una strada insolita per criticare il decreto sicurezza durante la seduta fiume di giovedì 24 aprile 2026: imitare Cetto La Qualunque, il celebre personaggio interpretato da Antonio Albanese. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Stampa (@lastampa) Al centro della sua ironia, l’articolo 30-bis del decreto, una norma che ha suscitato polemiche e dibattiti. La disposizione prevede infatti un premio economico di 615 euro per gli avvocati che riescono ad ottenere il rimpatrio volontario dei migranti da loro assistiti.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
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