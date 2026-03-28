Serie C | Torres-Livorno 3-1 le pagelle | amaranto da incubo in Sardegna non si salva nessuno

Nel match di Serie C, la Torres ha battuto il Livorno con un punteggio di 3-1. La squadra ospite si è presentata in campo senza riuscire a reagire, subendo tre reti nei primi sedici minuti. La prima marcatura è arrivata grazie a Di Stefano, che ha siglato una tripletta. Nessun giocatore del Livorno si è distinto durante la partita.

Un Livorno svuotato e remissivo si arrende con troppa facilità alla Torres, che chiude la pratica già nei primi sedici minuti grazie alla tripletta di Di Stefano. 3-1 il risultato finale, con gli amaranto che hanno trovato nella ripresa il gol della bandiera con il penalty trasformato da Di Carmine. Un ko preoccupante per le modalità in cui è arrivato e che costringe gli uomini di Venturato a rimandare ancora il discorso salvezza. Seghetti 5,5: nel primo tempo gli arrivano da tutte le parti. Un paio di buone uscite, ma anche la sensazione che forse, soprattutto in occasione del primo gol rossoblù, si potesse fare qualcosa in più. Mawete 4: asfaltato da Nunziatini nell'azione che sblocca la gara e bullizzato costantemente da Zambataro. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Serie C | Torres-Livorno 3-1, le pagelle: amaranto da incubo, in Sardegna non si salva nessuno Articoli correlati Leggi anche: Serie C, Torres-Livorno 3-1: naufragio amaranto in Sardegna, per la salvezza c'è ancora da soffrire Leggi anche: Serie C | Ascoli-Livorno 3-1, le pagelle: Mawete da incubo, centrocampo in affanno Aggiornamenti e contenuti dedicati a Serie C Torres Livorno 3 1 le pagelle... Temi più discussi: Torres-Livorno, le formazioni ufficiali; Torres - Livorno; Serie C, Torres-Livorno: diretta live e streaming gratis; Torres-Livorno, al Vanni Sanna 90 minuti (più recupero) da battaglia: pochi dubbi di formazione per Greco. Serie C, Diretta Torres Livorno, streaming video tv: alla ricerca di continuità in termini di risultati in vista delle ultime giornate (28 marzo 2026)Serie C, Diretta Torres Livorno, streaming video tv: alla ricerca di continuità in termini di risultati in vista delle ultime giornate (28 marzo 2026) ... ilsussidiario.net Serie C, tripletta Di Stefano e la Torres piega il Livorno 3-1Di Stefano segna la tripletta nel primo quarto d’ora e decide la gara. La Torres batte il Livorno 3-1 e ritorna - almeno momentaneamente- fuori dalla zona playout. Davvero poco da dire su una partita ... unionesarda.it Torres-Livorno, stadio Vanni Sanna, Sassari. Quasi scontro salvezza per due squadre che speravano in una stagione diversa @desti_paradiso x.com Torres-Livorno, formazioni ufficiali: l’11 rossoblù è lo stesso di Perugia – LA DIRETTA I sassaresi incrociano la squadra labronica con l’intenzione di tornare al successo e uscire dalla zona playout (Vanni Sanna, 14.30) - facebook.com facebook