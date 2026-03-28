Serie C | Torres-Livorno 3-1 le pagelle | amaranto da incubo in Sardegna non si salva nessuno

Da livornotoday.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match di Serie C, la Torres ha battuto il Livorno con un punteggio di 3-1. La squadra ospite si è presentata in campo senza riuscire a reagire, subendo tre reti nei primi sedici minuti. La prima marcatura è arrivata grazie a Di Stefano, che ha siglato una tripletta. Nessun giocatore del Livorno si è distinto durante la partita.

Un Livorno svuotato e remissivo si arrende con troppa facilità alla Torres, che chiude la pratica già nei primi sedici minuti grazie alla tripletta di Di Stefano. 3-1 il risultato finale, con gli amaranto che hanno trovato nella ripresa il gol della bandiera con il penalty trasformato da Di Carmine. Un ko preoccupante per le modalità in cui è arrivato e che costringe gli uomini di Venturato a rimandare ancora il discorso salvezza. Seghetti 5,5: nel primo tempo gli arrivano da tutte le parti. Un paio di buone uscite, ma anche la sensazione che forse, soprattutto in occasione del primo gol rossoblù, si potesse fare qualcosa in più. Mawete 4: asfaltato da Nunziatini nell'azione che sblocca la gara e bullizzato costantemente da Zambataro. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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