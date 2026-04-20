Brindisi Fc Roma cede le sue quote a Marco Dova | Ho dato tutto me stesso

Il presidente del Brindisi Fc ha trasferito le sue quote a Marco Dova, che ora possiede l’80 percento del club. Dova aveva già il 40 percento e ha aggiunto altri 40 percento provenienti da Giuseppe Roma. Quest’ultimo ha dichiarato di aver dato tutto se stesso nella cessione. La nuova configurazione societaria porta Dova a diventare il principale azionista del sodalizio biancazzurro.