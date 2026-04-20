Brindisi Fc Roma cede le sue quote a Marco Dova | Ho dato tutto me stesso
Il presidente del Brindisi Fc ha trasferito le sue quote a Marco Dova, che ora possiede l’80 percento del club. Dova aveva già il 40 percento e ha aggiunto altri 40 percento provenienti da Giuseppe Roma. Quest’ultimo ha dichiarato di aver dato tutto se stesso nella cessione. La nuova configurazione societaria porta Dova a diventare il principale azionista del sodalizio biancazzurro.
Il presidente del Brindisi, Giuseppe Roma, cede le sue quote al Marco Dova, che con l'80 percento delle quote (il 40 percento che già possedeva, più il 40 percento di Roma) diventa il nuovo socio di maggioranza del sodalizio biancazzurro. Roma ha ufficializzato la sua decisione attraverso una.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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