Cucina sana innovativa e sostenibile L’Alberghiero brilla a Riolo Terme

L’Istituto Alberghiero di Assisi si è aggiudicato il primo posto alla settima edizione del concorso nazionale “La Cucina del BenEssere”. La competizione si rivolge agli studenti degli istituti alberghieri italiani e si focalizza sulla creazione di piatti che promuovano una cucina sana, innovativa e sostenibile. La cerimonia di premiazione si è svolta a Riolo Terme, attirando l’attenzione di numerosi partecipanti e addetti ai lavori.

Grande successo per l’Istituto Alberghiero di Assisi che conquista il primo posto alla settima edizione del concorso nazionale “La Cucina del BenEssere“, prestigiosa competizione dedicata agli studenti degli alberghieri italiani. La gara, ospitata all’Istituto “Pellegrino Artusi“ di Riolo Terme rappresenta un punto di riferimento a livello nazionale per la promozione di una cucina sana, sostenibile e innovativa, capace di valorizzare proteine vegetali, prodotti del territorio e benessere alimentare. Protagonisti della vittoria sono stati gli studenti delle classi terze, guidati dal professor coach Graziano Malfetta, che si sono distinti per creatività, tecnica e capacità di interpretare in chiave contemporanea i principi della cucina salutare.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cucina sana, innovativa e sostenibile. L’Alberghiero brilla a Riolo Terme Notizie correlate Leggi anche: Riolo Terme inaugura il nuovo campo da tennis coperto Brisighella e Riolo Terme declassati? Ferrero-Farolfi (FdI): "Non erano inclusi tra i comuni montani"Parlano di "dichiarazioni allarmistiche" la senatrice di Fratelli d'Italia Marta Farolfi e il consigliere regionale Alberto Ferrero in merito alle...