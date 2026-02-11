Brisighella e Riolo Terme declassati? Ferrero-Farolfi FdI | Non erano inclusi tra i comuni montani

La polemica tra Fratelli d’Italia e il Pd si accende sulle voci di un presunto declassamento di Brisighella e Riolo Terme come Comuni montani. La senatrice Marta Farolfi e il consigliere regionale Alberto Ferrero respingono le accuse, spiegando che quei paesi non erano mai stati inclusi in quella categoria. La questione diventa un caso politico, ma al momento sembra più una divergenza di interpretazioni che un fatto concreto.

Questa mattina la Regione ha ufficialmente tolto Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme dalla lista dei comuni montani.

Brisighella non entra più nell'elenco dei Comuni montani, secondo quanto deciso dai ministeri.

