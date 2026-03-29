Riolo Terme inaugura il nuovo campo da tennis coperto

Riolo Terme ha aperto un nuovo campo da tennis coperto in via E. Berlinguer. La struttura, realizzata per offrire un’opzione sportiva aperta durante tutto l’anno, permette di praticare il tennis indipendentemente dalle condizioni meteorologiche. L’inaugurazione è avvenuta recentemente, segnando un nuovo spazio dedicato agli appassionati di questo sport nel territorio comunale.

Un intervento da 318.000 euro che consente di ampliare l’offerta sportiva cittadina rendendo la struttura fruibile durante tutto l’anno. Riolo Terme ha inaugurato il nuovo campo da tennis coperto via E. Berlinguer, un intervento atteso che consente di ampliare l’offerta sportiva cittadina rendendo la struttura fruibile durante tutto l’anno. La copertura del campo è stata realizzata grazie a un investimento complessivo di 318.000 euro, interamente finanziato dal Comune di Riolo Terme, con l’obiettivo di sostenere la pratica sportiva e valorizzare gli impianti presenti sul territorio. La gestione dell’impianto è affidata al Tennis Club... 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Riolo Terme inaugura il nuovo campo da tennis coperto Articoli correlati Leggi anche: Milano, inaugura il nuovo Mercato Coperto di Campagna Amica in piazza Lima. Giorni e orari Riolo Terme: "Controlli in corso, ecco cosa fare in caso di terremoto"A seguito del terremoto, sono in corso le verifiche ispettive da parte dei tecnici del Settore Lavori Pubblici dell’Unione della Romagna Faentina... Una raccolta di contenuti su Riolo Terme Temi più discussi: Riolo Terme, inaugura il campo coperto da tennis con il coinvolgimento dei giovani; La letteratura rap di Murubutu sul palco di Frogstock; AgRiolo apre con il convegno sulla nuova PAC: focus su agricoltura, sostenibilità e futuro. Riolo Terme inaugura il nuovo campo da tennis copertoRiolo Terme ha inaugurato il nuovo campo da tennis coperto via E. Berlinguer, un intervento atteso che consente di ampliare l’offerta sportiva cittadina rendendo la struttura fruibile durante tutto l’ ... ravennawebtv.it Alla Rocca di Riolo arriva Gamecraft: giovani protagonisti dell’innovazione digitaleMercoledì 19 marzo il laboratorio Gamecraft si svolgerà a Riolo Terme, presso la Rocca di Riolo, dalle ore 14.30 alle 17.30. L’iniziativa, parte dei ... ravennanotizie.it Riolo Terme, inaugura il campo coperto da tennis con il coinvolgimento dei giovani - facebook.com facebook