Firenze, 25 aprile 2026 – Sono due i principali momenti della fase autorizzativa del “cubo nero” sorto al posto dell’ex Teatro Comunale di corso Italia, in cui la magistratura, che ha recapitato 15 avvisi di garanzia ad altrettanti indagati per i reati di falso, abuso edilizio, violazione del codice dei beni e del paesaggio, intende far luce. Quello delle “varianti sostanziali” rispetto al primo progetto che la Cassa Depositi e Prestiti aveva in pancia, approvato nel 2018, e il “dietrofront“ della Soprintendenza dopo il primo no da lei stessa espresso. Pressphoto Firenze Nuova facciata de l’ex teatro Comunale sovrasta facciate storiche Foto...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cubo nero, le carte dell’inchiesta. Difformità choc tra i progetti: due piani in più nel blocco B, ma la Soprintendenza disse sì

Notizie correlate

Cubo nero, cambia l’effetto. “Trattamenti correttivi sul colore”. Trattativa Soprintendenza-proprietàFirenze, 26 marzo 2026 – Il caso del “cubo nero” di Corso Italia continua a far discutere e approda anche in Parlamento, dove il sottosegretario alla...

Inchiesta sul cubo nero, spuntano manager e tecnici privati. Pronta una memoria per i pmFirenze, 14 febbraio 2026 – Tra gli indagati nell’inchiesta sul ’cubo nero’, il complesso residenziale di lusso sorto sulle ceneri dell’ex teatro...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Cubo nero, le carte dell’inchiesta. Difformità choc tra i progetti: due piani in più nel blocco B, ma la Soprintendenza disse sì; Cubo nero: la svolta di Firenze. Indagati in 15, Pessina interrogato; Milano: Abitare il Nero | Da Alberto Burri ai Fashion Designer della Scuola giapponese.

Cubo nero, le carte dell’inchiesta. Difformità choc tra i progetti: due piani in più nel blocco B, ma la Soprintendenza disse sìTra aprile e agosto 2020, l’ente guidato da Pessina prima boccia poi promuove il restyling. La procura: dopo le modifiche l’iter del piano di recupero sarebbe dovuto tornare indietro ... msn.com

Cubo nero, è scontro tra Salviamo Firenze e l'assessore Biti: «Fermate il sistema urbanistica», «no agli attacchi personali»Dopo l'inchiesta che ha coinvolto alcuni dirigenti comunali, Salviamo Firenze chiede un «cessate il fuoco» sulle grandi trasformazioni ... corrierefiorentino.corriere.it

Cartolina da Firenze Cilindrone & Cubo nero #Firenze #florence #toscana #italia - facebook.com facebook

Non solo il 'cubo nero', c'è pure la maxi antenna bianca che copre il Duomo / FOTO x.com