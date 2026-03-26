Cubo nero cambia l’effetto Trattamenti correttivi sul colore Trattativa Soprintendenza-proprietà

Il caso del “cubo nero” di Corso Italia è ancora al centro dell’attenzione, con un’attenzione crescente sulla questione dei trattamenti correttivi sul colore. La trattativa tra la Soprintendenza e la proprietà prosegue, mentre si cerca di trovare un accordo riguardo alle modifiche apportate alla struttura. La discussione riguarda anche il cambiamento dell’effetto visivo del cubo, che ha generato diverse reazioni tra cittadini e esperti.

Firenze, 26 marzo 2026 – Il caso del “cubo nero” di Corso Italia continua a far discutere e approda anche in Parlamento, dove il sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi, è intervenuto per fare chiarezza su una vicenda che da mesi anima il dibattito pubblico tra architetti, storici dell’arte, docenti universitari e politica. Al centro delle polemiche, le tre torri cubiformi realizzate in area Unesco, ritenute da molti “assolutamente incongrue e incompatibili” con il contesto urbano fiorentino. Nel corso della Commissione Cultura della Camera, rispondendo a un’interrogazione delle deputate di Forza Italia Rosaria Tassinari ed Erica Mazzetti, Mazzi ha posto l’accento sugli interventi già avviati per mitigare l’impatto visivo dell’opera. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cubo nero, cambia l’effetto. “Trattamenti correttivi sul colore”. Trattativa Soprintendenza-proprietà Articoli correlati Leggi anche: Inchiesta sul cubo nero a Firenze, i passi per l’edificazione: la valutazione lampo e il giallo sul vincolo Cubo nero di Firenze, la mail di novembre: la soprintendente aveva avvisato il Comune. “Troppo scuro, l’effetto va attutito”Firenze, 9 febbraio 2026 – “Spirito di collaborazione” e “l’intento di fugare possibili equivoci”. Tutto quello che riguarda Trattativa Soprintendenza Discussioni sull' argomento Cubo nero, cambia l’effetto. Trattamenti correttivi sul colore. Trattativa Soprintendenza-proprietà; Jazz Rebellion! Per l’ex GKN: venti musicisti di grande talento e un concerto davvero speciale. Cubo nero, a ottobre l’ok del Comune (senza sopralluogo con la Soprintendenza)Il 22 ottobre scorso c’è stato il via libera di Palazzo Vecchio al Cubo Nero di Corso Italia, con la Soprintendenza che però lamenta di non aver potuto esprimere formalmente il proprio parere ... corrierefiorentino.corriere.it «Cubo nero» all’ex Teatro Comunale di Firenze, oltre 10 indagati: tremano gli uffici di Comune e SoprintendenzaL’inchiesta della Procura sui cubi neri dell’ex teatro Comunale agita Palazzo Vecchio e riapre lo scontro politico sulle scelte urbanistiche per la città. Oltre una decina di persone, tra cui ... corrierefiorentino.corriere.it La costituzione del comitato “Salviamo Camarina” e la richiesta fondi da parte della Soprintendenza di Ragusa. Leggi l'approfondimento su QdS.it - facebook.com facebook