Inchiesta sul cubo nero spuntano manager e tecnici privati Pronta una memoria per i pm

Il nome di alcuni manager e tecnici privati compare ora nell’inchiesta sul ‘cubo nero’, il complesso di lusso costruito vicino all’ex teatro Comunale, dopo che i pubblici funzionari sono stati ascoltati dai magistrati. I privati coinvolti sono stati chiamati a rispondere di presunti illeciti legati ai lavori di costruzione e alle autorizzazioni. Una memoria dettagliata è pronta per essere consegnata ai pm, che stanno analizzando le prove raccolte finora.

Firenze, 14 febbraio 2026 – Tra gli indagati nell'inchiesta sul ' cubo nero ', il complesso residenziale di lusso sorto sulle ceneri dell'ex teatro Comunale, spuntano anche quattro privati. Si tratterebbe, secondo quanto emerge, di due tecnici e un manager della proprietà, e un progettista esterno. Che si vanno ad aggiungere agli indagati ( tecnici e dirigenti ) della direzione urbanistica di Palazzo Vecchio e della Soprintendenza (mandato 2015-2020): in tutto i nomi sono una dozzina. Nessuno di questi avrebbe, almeno fino a ora, ricevuto avvisi a comparire, motivo per cui resta ancora il riserbo degli inquirenti.