A Firenze, l'inchiesta sul cosiddetto 'cubo nero' ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di 15 persone. Tra queste, anche un uomo chiamato in causa come possibile interlocutore nell’ambito delle indagini. Il complesso residenziale di lusso, costruito sui resti dell’ex teatro Comunale, è al centro di un’attenzione giudiziaria che sta portando a interrogatori e approfondimenti.

di Pietro Mecarozzi Svolta nell’inchiesta sul ’cubo nero’ di Firenze, il complesso residenziale di lusso sorto sulle ceneri dell’ex teatro Comunale. Sono in totale 15 gli indagati ai quali nei giorni scorsi sono stati notificati gli inviti a comparire in procura per gli interrogatori. Le accuse ipotizzate, a vario titolo, sono falso, falso ideologico in atto pubblico, abuso edilizio e violazione del codice dei beni culturali e del paesaggio in concorso. CHI SONO GLI INDAGATI I nomi iscritti sul registro degli indagati sono quelli dell’ex soprintendente Andrea Pessina, l’archistar milanese Vittorio Grassi, l’allora direttore generale di Cassa...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cubo nero: la svolta di Firenze. Indagati in 15, Pessina interrogato

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