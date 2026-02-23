Messico popolazione in strada per mostrare solidarietà a Cuba

Centinaia di cittadini di Città del Messico hanno riempito le strade con vernice bianca, portando avanti un gesto di solidarietà verso Cuba. La manifestazione nasce come risposta alle pressioni statunitensi che minacciano di bloccare le forniture di petrolio all’isola. I partecipanti vogliono dimostrare il loro sostegno e chiedono al governo di continuare a inviare risorse a Cuba. La protesta si è concentrata lungo le principali arterie della città, attirando l’attenzione di passanti e media locali.

" Petrolio per Cuba, dignità per il Messico ": è il messaggio che centinaia di persone hanno dipinto con vernice bianca nelle strade principali di Città del Messico, esortando il governo a non interrompere la spedizione di petrolio verso L'Avana nonostante le minacce tariffarie di Donald Trump contro qualsiasi paese che invii risorse all'isola. "Aiutare non ha frontiere", si legge su alcuni cartelli davanti al Palazzo Nazionale, mentre le organizzazioni civili raccolgono cibo, medicine, articoli per l'igiene personale e beni di prima necessità da spedire a Cuba attraverso la Marina messicana.

Trump minaccia Messico, Colombia, Cuba e IranL'ex presidente Donald Trump ha recentemente rivolto minacce a Messico, Colombia, Cuba e Iran, evidenziando una politica estera impegnata su più fronti.

Trump: Cuba sta fallendo, vogliamo aiutare la popolazioneL'ex presidente Donald Trump ha dichiarato che Cuba sta attraversando un periodo di difficoltà e ha espresso la volontà di offrire supporto alla popolazione cubana.

Il Messico ha deciso di rompere il blocco imposto dagli Stati Uniti a Cuba, inviando aiuti e ristabilendo relazioni economiche dirette con l’isola. Un gesto politico forte, che sfida un embargo che ha effetti devastanti sulla popolazione civile. Tra le nefandezze dei - facebook.com facebook