Arrivo a Cuba | l’assedio contro la popolazione

All'atterraggio all'aeroporto di Cuba, i passeggeri salutano con applausi, mentre all'esterno il sole splende e le palme sono immobili. L'aria è tiepida, e l'atmosfera sembra tranquilla, ma dietro questa scena si nascondono tensioni legate agli aspetti politici e alle restrizioni che coinvolgono la popolazione locale. La situazione nel paese è caratterizzata da misure che influenzano la vita quotidiana dei cittadini, spesso al centro di discussioni e attenzione internazionale.

All’atterraggio all’Avana, i passeggeri applaudono. Fuori, splende il sole, le palme immobili, l’aria tiepida. “Guardati bene intorno,” mi dice un giornalista americano che viene a Cuba da anni. “Non ti sembra strano? Sembra tutto normale. Ma in quest’isola si sta morendo di fame”. Cuba è stretta dall’embargo economico decretato dagli Stati Uniti dal 1962, come ricorda con dovizia di particolari un signore che si aggira per le vie del centro e che un tempo intratteneva i turisti per strada facendo chiacchierare il suo pappagallo per qualche soldo. “Fu di febbraio 1962 l’ordine esecutivo del presidente Kennedy, quando firmò per imporre l’embargo .🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Arrivo a Cuba: l’assedio contro la popolazione A Message to All Humanity: Three Incredible Onboard UFO Encounters Notizie correlate Violento terremoto a Cuba: magnitudo 6, paura tra la popolazioneCuba ha vissuto ore di forte apprensione dopo una scossa di terremoto di magnitudo 6 registrata nel pomeriggio nelle acque a sud-est dell’isola. L’assedio Usa stritola Cuba e anche la sanità rischia il collassoL’assedio statunitense a Cuba non conosce respiro e per il Paese caraibico la sfida per la sopravvivenza si fa sempre più dura: il blocco delle... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Gaza, l'arrivo degli equipaggi della Thousand Madleens a Napoli: Con la Flotilla verso la Palestina per portare aiuti umanitari VIDEO; Cuba, il tentativo disperato di Castro Jr.; Cuba conferma l'avvio di negoziati diretti con gli Usa; Cuba, pace e sovranità: in piazza a Roma contro la retorica della guerra e l'arbitrio di un imperialismo predatorio. Intervista a Luciano Vasapollo (Rita Martufi e Salvatore Izzo). Cuba, l'arrivo degli aiuti umanitari dall'Europa e dal Messico(LaPresse) Circa 650 delegati provenienti da 33 paesi e 120 organizzazioni hanno iniziato ad arrivare a Cuba venerdì nell’ambito di una carovana ... stream24.ilsole24ore.com Russia invia petrolio a Cuba in piena crisi energetica: arrivata la prima nave, in arrivo la secondaLa crisi energetica di Cuba si intreccia con gli equilibri geopolitici internazionali dopo l’annuncio di nuove forniture di petrolio dalla Russia e l’arrivo di una seconda petroliera in fase di carico ... ilmessaggero.it Gratteri sbarca su Disney. In arrivo una docuserie sulle sue inchieste (flop) in Calabria. Di Riccardo Carlino Produzione internazionale e look da kolossal americano. Il procuratore di Napoli torna in tv con una miniserie che ripercorre i suoi anni trascorsi in facebook #PapaLeoneXIV #LeoneXIV #ViaggioApostolico Arrivo a Malabo: il volo con a bordo Papa Leone XIV è atterrato alle 11.31. Dopo il congedo in Angola, il Santo Padre è giunto in Guinea Equatoriale x.com