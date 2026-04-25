Photo credit: Shot by Polocho LONDRA – I Muse, giganti del rock inglese, vincitori di Grammy® Awards, pubblicano il loro nuovo singolo, “Cryogen”, su etichetta Warner Records. Questo brano esplosivo è il nuovo assaggio di “The Wow! Signal”, il prossimo album in studio della band, il decimo, annunciato il mese scorso con una trasmissione dallo spazio e in uscita il 26 giugno. I MUSE porteranno poi l’album live ai fan con un lungo tour negli anfiteatri nordamericani, che partirà il 2 luglio come headliner al Summerfest di Milwaukee e culminerà l’31 agosto all’iconico Hollywood Bowl di Los Angeles. “Cryogen” è un brano intenso ed esplosivo per tutti i suoi cinque minuti.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Cryogen”, il nuovo singolo dei Muse

MUSE “CRYOGEN” REACTION THIS SOUND IS INSANE… I WASN’T READY!!

Notizie correlate

I Muse hanno pubblicato un video che anticipa il nuovo singolo “Be With You”I Muse ritornano sulle scene musicali con un video pubblico sui canali ufficiali con un’anticipazione del nuovo singolo di prossima uscita Be With...

Muse: nuovo singolo e album 2026, suono solenneI Muse hanno condiviso un’anteprima del nuovo singolo Be with you, segnando il ritorno della band con musica inedita quasi un anno dopo l’uscita di...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Muse, Cryogen è il nuovo singolo; I Muse hanno pubblicato ‘Cryogen’; Cryogen: fuori oggi il nuovo singolo dei Muse, a giugno l’album - Radio Globo; MUSE: pubblicato il nuovo singolo Cryogen. Ascoltalo ora!.

Cryogen, il nuovo singolo dei MuseLONDRA - I Muse, giganti del rock inglese, vincitori di Grammy® Awards, pubblicano il loro nuovo singolo, Cryogen, su etichetta Warner Records. Questo ... lopinionista.it

MUSE: pubblicato il nuovo singolo Cryogen. Ascoltalo ora!I MUSE hanno pubblicato il loro nuovo singolo, Cryogen. Il brano fa parte della tracklist dell’album The Wow! Signal in uscita il 26 giugno. I MUSE porteranno poi l’album live ai fan con un lungo ... virginradio.it

“Cryogen” è terza anticipazione da “The Wow! Signal” dei #Muse @muse indieforbunnies.com/2026/04/24/cry… x.com

I Muse alzano ancora l’hype La band guidata da Matt Bellamy ha pubblicato Cryogen, nuovo singolo estratto dal prossimo album The Wow! Signal, in uscita il 26 giugno Dopo Unravelling e Be with You, arriva un altro assaggio del disco, e i fan hanno gi - facebook.com facebook