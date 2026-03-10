Muse | nuovo singolo e album 2026 suono solenne

I Muse hanno condiviso un’anteprima del nuovo singolo Be with you, segnando il ritorno della band con musica inedita quasi un anno dopo l’uscita di Unravelling. La traccia, che promette un suono solenne e operistico, anticipa il decimo album in studio previsto per il 2026. L’assaggio musicale ci trasporta immediatamente in una chiesa, dove Matthew Bellamy si esibisce all’organo, dichiarando attraverso le parole del testo che la sua vita sembra essere stata inghiottita e che ha esaurito ogni briciolo di fortuna. Questo scenario visivo e sonoro indica una virata artistica verso suoni più solenni, distaccandosi parzialmente dalle sonorità precedenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

