Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, trasmessa il venerdì sera sul Nove e disponibile in streaming, Maurizio Crozza interpreta nuovamente la premier Giorgia Meloni. La scena si focalizza sulla sua fatica nel cercare di gestire le modifiche al decreto Sicurezza, che sono state molteplici e continue. Crozza, nei panni della leader, si lamenta con frasi che evidenziano lo sforzo richiesto per mantenere il controllo in un contesto di continui aggiustamenti.

Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza torna nei panni della premier Giorgia Melon i provando a rimettere ordine al decreto Sicurezza, trasformato in un susseguirsi di correzioni su correzioni. Tra “ pasticci ” che non sono più pasticci e nuovi decreti pensati per sistemare i precedenti, la premier si muove tra contraddizioni e affaticamento, fino a definirsi una sorta di “ particella quantistica ” della politica. Live streaming ed episodi completi su discovery+ ( www.discoveryplus.it ) L'articolo Crozza-Meloni è sfinita: “Vorrei vedere voi a tenere i piedi in quattro scarpe.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Crozza Meloni Me sò innamorata de Fedez... di fianco a lui sembro Crosetto!

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