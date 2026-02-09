Living lab del progetto RespOnD

Il Parco Nazionale delle Cinque Terre si impegna in un nuovo progetto europeo chiamato RespOnD. L’obiettivo è trovare soluzioni pratiche per affrontare i cambiamenti climatici nelle zone viticole di montagna. Il progetto, finanziato dal programma Interreg Alpine Space 2021–2027, coinvolge esperti e comunità locali per proteggere i vigneti e mantenere vivo il paesaggio. L’iniziativa mira a rendere le colture più resilienti, adattandosi alle nuove sfide del clima.

Il Parco Nazionale delle Cinque Terre partecipa al progetto europeo RespOnD – Climate resilient alpine wine orchards, finanziato dal programma Interreg Alpine Space 2021–2027, con l'obiettivo di affrontare le sfide del cambiamento climatico nei paesaggi viticoli di montagna attraverso soluzioni condivise, sostenibili e radicate nel territorio. Giovedì 26 febbraio, dalle 14.15 alle 17, nella sede del Parco a Manarola, si terrà il secondo living lab del progetto, "un momento di confronto aperto e partecipato per raccogliere conoscenze, esperienze, criticità e proposte direttamente dai protagonisti del territorio: agricoltori, viticoltori, amministrazioni e tecnici".

