A Crotone, diverse forze dell'ordine hanno effettuato un'operazione che ha visto l'istituzione di 31 posti di blocco, controllando complessivamente 472 persone e 278 veicoli. Durante l'intervento, sono stati sequestrati 10 chilogrammi di pesce irregolare. L'operazione è legata a un'indagine contro la 'Ndrangheta, senza coinvolgere altre persone o aziende.

? Cosa sapere Crotone, 31 posti di blocco interforze controllano 472 persone e 278 veicoli.. Operazione contro la 'Ndrangheta porta al sequestro di 10 kg di pesce irregolare.. A Crotone, la città si è svegliata sotto il segno di un massiccio dispiegamento interforze coordinato dal Questore Renato Panvino, con controlli serrati che hanno coinvolto 472 persone e 278 veicoli in un unico operativo blitz. L’azione, nata dalle direttive del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica guidato dalla Prefetto Franca Ferraro, si inserisce nel più ampio piano ‘Ndrangheta. Non si è trattato solo di semplici pattugliamenti, ma di una vera e propria scansione del territorio che ha agire fianco a fianco Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crotone, blitz interforze: 31 posti di blocco e sequestri di pesce

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