Secondigliano blitz interforze contro irregolarità sanitarie e commerciali | sequestrati 270 kg di pesce

A Secondigliano sono state condotte operazioni da parte di forze interforze che hanno portato al sequestro di 270 chili di pesce. Durante i controlli sono state riscontrate irregolarità di natura sanitaria e amministrativa, con conseguenti denunce e sanzioni per alcuni operatori. L'intervento si inserisce in un'azione mirata alla verifica delle condizioni di vendita e di rispetto delle norme vigenti.

Secondigliano, maxi controllo interforze: sequestrati 270 kg di prodotti ittici, denunce e sanzioni per irregolarità sanitarie e amministrative. Nella giornata odierna, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli predisposti dalla Questura di Napoli, gli agenti della Polizia di Stato e nello specifico del Commissariato di Secondigliano, del Reparto Prevenzione Crimine, i militari dell’Arma dei Carabinieri, personale della Polizia Locale di Napoli, U.O. Tutela Edilizia, U.O. Secondigliano, U.O. Motociclisti, personale dell’A.S.L. Veterinari e dei tecnici dell’Enel hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Secondigliano finalizzato al contenimento dell’emergenza virus epatite virale HAV. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Secondigliano, blitz interforze contro irregolarità sanitarie e commerciali: sequestrati 270 kg di pesce Articoli correlati Roma, nuovo blitz interforze al mercato dell’Esquilino: sequestrati 50 kg di pesceRoma, 9 febbraio 2026 – Nuovo blitz interforze al mercato dell’Esquilino, dove le forze dell’ordine hanno avviato un’operazione di controllo a... Blitz a Villa San Giovanni: 6 kg di pesce sequestratiUn’operazione coordinata ha colpito il tessuto commerciale di Villa San Giovanni, nel cuore della provincia di Reggio Calabria. Una selezione di notizie su Secondigliano blitz interforze contro... Blitz antidroga dalla Polizia di Stato a Secondigliano, 11 arrestiSono accusate di associazione a delinquere finalizzata al traffico e alla detenzione di droga , con l'aggravante mafiosa, di rapina, le 11 persone arrestate nel rione Berlingieri di Secondigliano dall ... ansa.it Blitz a Secondigliano: smantellata piazza di cocaina11 misure cautelari contro un gruppo della storica piazza di spaccio nel Rione Berlingieri Blitz a Secondigliano: smantellata piazza di cocaina ... marigliano.net