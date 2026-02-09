Roma nuovo blitz interforze al mercato dell’Esquilino | sequestrati 50 kg di pesce

Questa mattina le forze dell’ordine hanno fatto un nuovo blitz al mercato dell’Esquilino a Roma. Durante l’operazione, sono stati sequestrati 50 chili di pesce che non rispettava le norme. Gli agenti hanno controllato i venditori e i punti vendita, trovando prodotti irregolari e pericolosi per i clienti. L’intervento si inserisce in una serie di controlli più stretti per garantire la sicurezza alimentare nel quartiere.

Roma, 9 febbraio 2026 – Nuovo blitz interforze al mercato dell’Esquilino, dove le forze dell’ordine hanno avviato un’operazione di controllo a tappeto nei luoghi simbolo del quartiere. Fin dalle prime ore della giornata ingressi e vie di accesso sono stati presidiati, mentre all’interno del mercato sono stati controllati banchi, magazzini, lavoratori e merci. Il bilancio: 500 kg di pesce sequestrati e maxi-multe da 42mila euro. L’operazione ha riguardato i controlli di diversi ambiti: sicurezza igienico-sanitaria, tracciabilità degli alimenti, lavoro irregolare, immigrazione clandestina e spaccio di droga.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Approfondimenti su Roma Esquilino Roma, blitz interforze al mercato dell’Esquilino: sequestrati 280 kg di prodotti ittici Roma, 10 gennaio 2026 – Nel corso di un'operazione interforze al mercato dell’Esquilino, sono stati sequestrati circa 280 kg di prodotti ittici. Roma: blitz al mercato Esquilino, sequestrati 280 chili di alimenti, 25 mila euro di sanzioni Nella mattinata di ieri, le forze interforze hanno condotto un intervento al mercato Esquilino di Roma, sequestrando 280 chili di alimenti non conformi alle normative. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Roma Esquilino Argomenti discussi: Blitz interforze: espulsi 16 irregolari con precedenti, foglio di via per altri 31; Blitz interforze contro microcriminalità e spaccio: decine di persone controllate, 8 espulsi - BresciaToday; Frosinone - Blitz Interforze: raffica di denunce e sequestri nel Capoluogo; Droga, blitz della Polizia: 16 arresti. QUESTURA DI ROMA * : «BLITZ AL MERCATO ESQUILINO, SEQUESTRATI 500 KG DI ALIMENTI, 4 PUSHER ARRESTATI E 42 MILA EURO DI SANZIONI»ROMA. MERCATO ESQUILINO: NUOVO BLITZ INTERFORZE GUIDATO DALLA QUESTURA. 500 KG DI PRODOTTI ALIMENTARI SEQUESTRATI PER LA DISTRUZIONE. 42.000 EURO DI SANZIONI. agenziagiornalisticaopinione.it Blitz al Mercato Esquilino, arrestati 4 pusher, sequestrati 500 chili di pesceIl mercato dell'Esquilino ha aperto i battenti questa mattina sotto la lente di un nuovo blitz interforze che ha perimetrato i luoghi simbolo del quartiere. (ANSA) ... ansa.it Bando Formazione Catechisti - Rassegna Stampa Il nuovo bando del COR è una grande occasione per i giovani catechisti, animatori e formatori degli oratori di Roma. Scadenza per l'invio delle domande 28/02! Ecco una raccolta di articoli che ne facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.