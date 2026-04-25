A Crotone, settanta lavoratori ex Abramo sono in agitazione perché dal 18 maggio rischiano di perdere il lavoro con l'azienda Konecta. La situazione ha suscitato tensioni tra i dipendenti, che chiedono chiarimenti e soluzioni per evitare il licenziamento. La vertenza riguarda un passaggio di consegne tra le società, che ha generato preoccupazioni tra gli impiegati coinvolti. La vicenda si inserisce in un contesto di incertezza occupazionale nella zona.

? Cosa sapere Settanta lavoratori ex Abramo a Crotone rischiano la disoccupazione dal 18 maggio con Konecta.. L'interrogazione di Barbuto al Consiglio Regionale chiede interventi per salvaguardare i contratti in scadenza.. Barbuto ha presentato un’interrogazione urgente al Consiglio Regionale della Calabria per denunciare l’atteggiamento di Konecta nei confronti dei 74 lavoratori ex Abramo a Crotone, che si troveranno senza impiego dal 18 maggio. La tensione tra la multinazionale e le realtà locali è esplosa durante l’ultimo incontro presso la Prefettura, dove la gestione della crisi è stata percepita come un atto di mancanza di rispetto verso il territorio e le istituzioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crotone, 74 lavoratori nel mirino: scoppia la rivolta contro Konecta

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