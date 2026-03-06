Crotone | 700 dipendenti Konecta bloccano la cassa integrazione

A Crotone, circa 700 lavoratori di Konecta R. hanno bloccato l’accesso alla cassa integrazione. L’azione si è svolta nel centro della città, coinvolgendo i dipendenti che contestano le decisioni aziendali e le modalità di gestione del personale. La protesta si è protratta per diverse ore, creando disagi e attirando l’attenzione delle autorità locali.

Nel cuore della Calabria, a Crotone, si consuma uno scontro istituzionale che mette in discussione il futuro occupazionale di quasi settecento dipendenti dell'azienda Konecta R. Il sindacato Confial ha respinto fermamente qualsiasi ipotesi di ricorso agli ammortizzatori sociali o alla cassa integrazione per coprire le inefficienze gestionali accumulate dal giugno 2025. Durante l'incontro del 6 marzo 2026, presieduto dal Presidente della Regione Roberto Occhiuto, la rappresentanza dei lavoratori ha chiesto chiarezza immediata e si è opposta a far pagare ai dipendenti il prezzo dei ritardi nel progetto di digitalizzazione sanitaria. La vertenza riguarda un'azienda strategica per la trasformazione digitale della regione, dove operano circa 700 persone nella sede crotonese.