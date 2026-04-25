Cronache letterarie tra città di plastica e autostrade di bitume | tre libri

La Maquette del Cairo, di Tareq Imam (traduzione di Barbara Benini; emuse) è un labirinto di specchi dove la realtà e la sua copia si rincorrono fino a confondersi. Siamo nel 2045: un gruppo di artisti riceve l’incarico di costruire un modellino in scala perfetta della metropoli com’era un quarto di secolo prima. Ma il Cairo non è una città che si lascia addomesticare; è una matrioska di falsità e splendore, ricostruita da un pugno di fuggiaschi e orfani che non troveranno mai posto nelle roccaforti del potere. Attraverso le vite di Origa, il designer meticoloso, Nud, la regista che non può guardarsi allo specchio senza vedervi un altro volto, e Biliardo, il graffitista che ritrova per strada il proprio occhio perduto, Imam orchestra un’opera monumentale e vertiginosa.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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