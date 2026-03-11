Novità letterarie | dal rock alla mafia tre libri che raccontano vite al limite

Tre nuovi libri esplorano storie intense di vite ai limiti, passando dal mondo del rock a quello della mafia. I testi raccontano di notti infinite, di paranoia e di eccessi, descrivendo personaggi che vivono momenti di vuoto e fragilità, anche dopo aver raggiunto il successo. Le narrazioni si concentrano su esperienze di confine, offrendo uno sguardo diretto su situazioni difficili e vissute al massimo.

Esistono notti che non finiscono mai, notti alimentate da paranoia, eccessi e quel vuoto pneumatico che ti assale quando il successo ti ha già dato tutto, tranne una ragione per svegliarti il giorno dopo. Insomnia di Robbie Robertson (traduzione di Gianluca Testani; Jimenez Edizioni) è il diario di bordo di un naufragio condiviso tra due titani che hanno ridefinito l'immaginario americano. Tutto inizia con un funerale mascherato da festa: The Last Waltz. Quando le luci del Winterland si spengono nel 1976, Robertson si ritrova senza i compagni di una vita, senza un matrimonio e con il peso di un mito difficile da gestire. Bussare alla porta di Martin Scorsese a Beverly Hills non fu solo cercare un tetto, ma trovare un complice.