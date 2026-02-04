Musicologia al via le conversazioni letterarie Tre incontri dedicati alla presentazione di volumi

Questa settimana il Conservatorio Rossini apre le porte alla quarta edizione delle Conversazioni letterario-musicali. Tre incontri sono in programma, tutti dedicati alla presentazione di nuovi libri sul mondo della musica e della musicologia. L’appuntamento principale si tiene sabato 7 febbraio alle 17, nel palazzo Olivieri, con il ciclo coordinato dal corso di Storia della Musica e dalla Biblioteca del conservatorio. Un’occasione per appassionati e addetti ai lavori di approfondire temi e volumi di settore in un contesto informale e accessibile.

E' giunto alla quarta edizione il progetto a cura del Conservatorio Rossini dal titolo Conversazioni letterario-musicali: tre incontri dedicati alla presentazione di volumi riguardanti l'ambito musicale e musicologico, ciclo coordinato dal Corso di Storia della Musica e dalla Biblioteca del Conservatorio (Palazzo Olivieri, sabato 7 febbraio, ore 17). L'autore del volume, come di consueto, converserà con un moderatore con interventi musicali a cura degli studenti e dei docenti del Conservatorio. Nel primo incontro Mariateresa Storino, docente di Storia della musica del Rossini, presenterà Gli scritti sulla musica di E.

