Trump | Blocco Usa molto forte l’Iran perde 500 milioni al giorno Vance e la delegazione americana in viaggio verso il Pakistan – La diretta

Nel 52esimo giorno di conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, le tensioni continuano a crescere. Il governo iraniano ha dichiarato che non parteciperà più ai negoziati di pace a Islamabad, a meno che gli Stati Uniti non rimuovano il blocco nello Stretto di Hormuz. Nel frattempo, il presidente americano ha affermato che il blocco è molto forte e che l’Iran perde circa 500 milioni di dollari al giorno a causa delle restrizioni. Una delegazione statunitense, guidata da un rappresentante, si sta dirigendo verso il Pakistan.

Nel 52esimo giorno della guerra del golfo tra Usa, Israele e Iran Teheran ha fatto sapere che non intende continuare i negoziati di pace a Islamabad se gli Usa non rimuovono il blocco dello Stretto di Hormuz. Secondo i media iraniani lo scenario più probabile oggi è la ripresa della guerra. Intanto il ministro della Difesa Guido Crosetto dice che Donald Trump è stato ingeneroso con l’Italia. E secondo il politologo Ian Bremmer il presidente Usa deve dichiarare vittoria e abbandonare una guerra rovinosa per lui e per l’America. Al centro dei negoziati di Islamabad c’è una richiesta non negoziabile, ovvero che l’Iran abbandoni l’arma nucleare. «Sbarazzatevi delle armi nucleari.🔗 Leggi su Open.online

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Usa senza scelte chiare #Iran minacce ma trattativa, blocco navale ma #Hormuz resta chiuso e il commercio globale è all'infarto r rischio recessione. Tregua in Libano con Israele, ma come vi ho scritto qui, Hezbollah resta in armi. Situazione grave e bla bla tut x.com