Creta sotto shock | il freddo autunnale colpisce Sitia a fine aprile

A fine aprile, Sitia, nell'isola di Creta, ha registrato una temperatura di 16 gradi con piogge sparse. La giornata ha portato condizioni di instabilità meteorologica nell'area dell’Egeo, con ripercussioni sulla stagione turistica, soprattutto sulla ripresa delle attività lungo le coste dell’isola. Questa situazione atmosferica insolita per il periodo ha attirato l’attenzione di residenti e operatori turistici.

? Cosa sapere Sitia registra 16 gradi e piogge sparse il 25 aprile 2026.. L'instabilità meteorica nell'Egeo ostacola la ripresa del turismo costiero a Creta.. Le temperature a Sitia si stabilizzano sui 16 gradi con un tasso di umidità al 90% mentre masse d’aria instabili colpiscono l’Egeo, trasformando la primavera cretese in una fase meteorologica simile all’autunno. L’area orientale dell’isola sta affrontando una deviazione climatica rispetto ai canoni stagionali di fine aprile. Invece del tepore tipico di questo periodo, il settore di Sitia registra un clima frizzante e umido, caratterizzato da cieli coperti o molto nuvolosi con addensamenti che tendono a farsi più compatti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Creta sotto shock: il freddo autunnale colpisce Sitia a fine aprile Notizie correlate Iran colpisce 3 hub energetici UAE: shock per il petrolio globaleL’Iran ha colpito tre centri nevralgici per l’estrazione e il trasporto di idrocarburi negli Emirati Arabi Uniti. Allerta arancione con vento di burrasca, mareggiate e neve a bassa quota: il vortice freddo colpisce l’Emilia RomagnaBologna, 25 marzo 2026 – Un vortice di freddo e maltempo provocato da un ciclone artico si abbatte sull’Italia e anche sull’Emilia Romagna.