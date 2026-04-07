L'Iran ha condotto attacchi contro tre centri chiave dedicati all'estrazione e al trasporto di idrocarburi negli Emirati Arabi Uniti. Le azioni sono state segnalate come un'operazione mirata nei principali hub energetici della regione. Nessuna informazione è stata fornita in merito alle eventuali vittime o danni materiali. La notizia ha causato una reazione immediata sui mercati del petrolio, con un aumento dei prezzi globali.

L’Iran ha colpito tre centri nevralgici per l’estrazione e il trasporto di idrocarburi negli Emirati Arabi Uniti. L’offensiva ha causato roghi di vaste dimensioni in siti strategici per l’energia globale. Le prove visive fornite dai sistemi Sentinel-2L confermano la presenza di fumi neri e fiamme attive. I bersagli dell’operazione sono stati i complessi di Asab, Habshan e Bu Hasa. Questi tre nodi rappresentano l’ossatura della logistica energetica emiratina. Oltre all’estrazione, gestiscono il trattamento e l’invio del greggio verso i centri di esportazione tramite una fitta rete di condutture. Il colpo chirurgico alle infrastrutture di Asab, Habshan e Bu Hasa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Iran colpisce 3 hub energetici UAE: shock per il petrolio globale

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