Sabato 25 aprile, sulla costa sudorientale di Creta, si è verificato un nuovo terremoto di magnitudo 4.6, aggiungendosi a uno sciame sismico che dura da diversi giorni. Questo evento si è verificato dopo un sisma precedente di magnitudo 5, contribuendo a un continuo movimento sismico nella zona. Non sono state segnalate immediatamente conseguenze gravi o danni alle strutture. La sequenza sismica prosegue senza interruzioni.

? Cosa sapere Terremoto di magnitudo 4.6 scuote la costa sudorientale di Creta sabato 25 aprile.. Lo sciame sismico segue il sisma di magnitudo 5.8 registrato ieri 24 aprile.. Alle ore 03:47 di questo sabato 25 aprile 2026, un nuovo terremoto di magnitudo 4.6 ha scosso la costa sudorientale di Creta, colpendo a una profondità di circa 15 km e riaccendendo l’allerta tra le popolazioni costiere e l’entroterra dell’isola greca. L’evento registrato dai sismografi dell’INGV si inserisce in un quadro di fortissima instabilità che sta interessando il Mediterraneo meridionale da oltre ventiquattro ore. La nuova scossa notturna non è un episodio isolato, ma rappresenta l’ultimo tassello di uno sciame sismico estremamente attivo che ha avuto il suo epicentro nel violento sisma di magnitudo Mwp 5.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Creta, nuova scossa di 4.6: sciame sismico senza sosta sull’isola

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Spuntino a completare la giornata. Avocado di Creta, tempeh, semi girasole, mandorle e tahini. Buona serata. - facebook.com facebook

Evento sismico al largo della costa meridionale di Creta (Grecia), 24 aprile 2026 x.com