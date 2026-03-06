Calabria | sciame sismico 6 repliche dopo la scossa di magnitudo 4.0

Dopo la scossa di magnitudo 4.0 avvenuta nel pomeriggio del 6 marzo 2026, in Calabria si sono verificate altre sei repliche. Lo sciame sismico, iniziato con quella prima scossa, ha continuato a generare ulteriori eventi nel corso delle ore successive. Le repliche sono state tutte di diversa intensità e si sono susseguite nel territorio calabrese, senza che si siano registrati danni significativi.

Lo sciame sismico che ha interessato la Calabria non si è spento con la prima scossa di magnitudo 4.0 registrata nel pomeriggio del 6 marzo 2026. L'attività tellurica è proseguita per diverse ore, coinvolgendo sia le coste ioniche che l'entroterra cosentino. La rete di monitoraggio dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato sei eventi successivi alla scossa principale, confermando una sequenza attiva nella provincia di Cosenza. I dati indicano che il fenomeno interessa profondamente il territorio calabrese, dove la complessità geologica rende la regione particolarmente sensibile ai movimenti della crosta terrestre. Le profondità delle scosse variano tra i 18 e i 26 chilometri, suggerendo un'instabilità diffusa nello strato sottostante.