Una recente scossa di terremoto ha interessato il Mediterraneo, generando preoccupazione tra le popolazioni colpite. L’evento ha provocato un immediato allarme e ha spinto i tecnici a intensificare i controlli sulla zona. La sequenza sismica si sta sviluppando in modo continuo, con aggiornamenti costanti forniti dagli esperti che monitorano la situazione. Nessuna informazione ufficiale sulla gravità dei danni o sulle eventuali vittime al momento.

Una nuova scossa di terremoto ha riacceso l’attenzione sull’attività sismica nel Mediterraneo, con una sequenza che continua a evolversi e a essere monitorata minuto per minuto dagli esperti. Il sisma principale, avvertito nelle prime ore del mattino, ha innescato uno sciame sismico che nelle ore successive ha fatto registrare numerosi eventi, alimentando apprensione e controlli costanti da parte delle autorità scientifiche. Secondo gli aggiornamenti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l’evento principale è stato di magnitudo 5.8 ed è stato registrato alle 03:18 UTC (05:18 italiane). L’epicentro è stato localizzato nel Mediterraneo meridionale, nei pressi della costa sud-orientale dell’isola di Creta, a una profondità di circa 15 chilometri.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Sciame sismico”. Scossa di terremoto improvvisa, poi l’annuncio

BAR INTER - PICCOLA SCOSSA DI TERREMOTO AL BAR INTER

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