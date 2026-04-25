A Cremona, il tecnico rischia la panchina dopo la sconfitta per 4-0 contro il Napoli. La dirigenza sta considerando l’ipotesi di richiamare l’allenatore precedente per le ultime quattro partite della stagione. La decisione sulla guida tecnica della squadra sarà presa nelle prossime ore.

? Cosa sapere Cremona, Giampaolo rischia il posto dopo la sconfitta per 4-0 contro il Napoli.. La dirigenza valuta il ritorno di Nicola per le ultime quattro partite stagionali.. Il pesante deficit subito al Maradona contro il Napoli, con un punteggio di 4-0, mette in discussione la permanenza di Giampaolo sulla guida tecnica della squadra di Cremona. L’amara prestazione subita nella trasferta partenopea ha scatenato riflessioni profonde all’interno del club grigiorosso, che sta valutando le mosse da compiere per il prosieguo del campionato. Il tecnico, giunto in città circa un mese fa con l’obiettivo di cambiare l’andamento stagionale, si trova ora al centro di un clima di incertezza dopo un inizio di avventura caratterizzato da risultati poco brillanti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cremona, derby sul futuro: Giampaolo rischia il posto dopo il 4-0

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