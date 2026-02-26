Milan Allegri rischia Rabiot a Cremona | il derby con l’Inter è in bilico

Il Milan rompe gli indugi e punta tutto sulla trasferta di Cremona: Massimiliano Allegri ha deciso di schierare Adrien Rabiot dal primo minuto, ignorando il rischio squalifica che pende sul centrocampista francese. Il mediano rossonero, attualmente in stato di diffida, in caso di ammonizione allo stadio Zini sarebbe costretto a saltare il derby contro l’ Inter del prossimo 8 marzo. La scelta del tecnico livornese, riportata dalla Gazzetta dello Sport, delinea una strategia di gestione del gruppo che mette al primo posto il risultato immediato rispetto ai calcoli di lungo periodo. L’obiettivo primario del club di via Aldo Rossi è infatti cancellare il pesante scivolone interno subito contro il Parma, gara che ha rallentato la corsa scudetto e minato le certezze del reparto mediano. 🔗 Leggi su Milanzone.it

