Vita e guadagni da creator | chi affonda e chi resiste tra le influencer Dentro i loro bilanci

Negli ultimi tempi, alcune influencer hanno ripreso le loro attività dopo le polemiche legate al cosiddetto Pandoro gate, mentre altre continuano a fare i conti con le conseguenze di quella vicenda. Un'analisi dei loro bilanci rivela chi è riuscito a tornare in carreggiata e chi invece si trova ancora in difficoltà, evidenziando le differenze nelle risposte alle crisi nel mondo dei creator online.

C’è chi si è ripresa subito, chi invece paga ancora le conseguenze del Pandoro gate, l’inchiesta che ha travolto Chiara Ferragni e ha segnato un prima e un dopo nella carriera di tanti influencer. O, perlomeno, lo ha fatto apparentemente. Quella comunicazione fondata sull’intreccio tra vita.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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