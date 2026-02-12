Realtà leggende e falsi miti che potrebbero danneggiare la salute dei capelli

Molti italiani continuano a seguire credenze popolari che riguardano la cura dei capelli. Si dice, ad esempio, di non tagliare i capelli in luna calante, perché crescono più lentamente. Oppure, di non strappare i capelli bianchi, altrimenti si moltiplicano. Queste convinzioni, però, sono solo miti e non hanno basi scientifiche. La realtà è un’altra: tagliare i capelli quando si vuole non influisce sulla loro crescita, e i capelli bianchi si presentano con l’età, senza legami con le azioni quotidiane. È importante distinguere

Non tagliare i capelli in luna calante o cresceranno lentamente. Non strappare i capelli bianchi o si moltiplicheranno. E ancora, non lavare i capelli troppo spesso o inizieranno a cadere, oppure spazzola i capelli a lungo prima di andare a letto per stimolarne la crescita. Quante volte abbiamo sentito queste frasi? C'è però uno studio che lega credenze popolari e salute dei capelli che smonta i falsi miti che potrebbero essere nocivi per la salute della chioma. L'aspetto più peculiare dei capelli è che sono la parte del corpo umano più ricca di significato e questo aspetto trascende il periodo storico e le differenti culture.

