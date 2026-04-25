Creativi sulle rive del Po Debutta il ’nuovo’ Lido

Sabato a Guastalla si è svolto il debutto del nuovo Lido, situato sulle rive del Po. L’evento ha visto la ripresa delle animazioni organizzate da Artigia, una manifestazione dedicata all’artigianato e alla creatività italiana, ambientata in una cornice naturale. La giornata ha coinvolto visitatori di diverse età, interessati a scoprire le novità del lido e a partecipare alle attività proposte.

Il lido Po protagonista del sabato nel Reggiano. A Guastalla tornano le animazioni di Artigia, l’evento che celebra l’alto artigianato e la creatività Made in Italy in una cornice naturale d’eccezione. La forza della manifestazione risiede in un’accurata selezione: solo espositori di altissima qualità, scelti per l’originalità e la maestria tecnica, per offrire ai visitatori una passeggiata raffinata e unica nel suo genere. Dall’area "Peace in Po" fino al ponte sul Crostolo il percorso espositivo ospita oltre 50 creativi provenienti da ogni parte d’Italia, proponendo homedecor e complementi d’arredo originali, accessori moda e piccoli gioielli fatti a mano, essenze profumate e cura del corpo, lavorazioni artistiche in legno, ceramica e scultura.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Creativi sulle rive del Po. Debutta il ’nuovo’ Lido Notizie correlate Le rive del Po diventano giardino. Sabato e domenica la GeorgicaIl lido Po di Guastalla e di Gualtieri si trasforma in un palcoscenico della biodiversità con il ritorno di Georgica, festa della terra, delle acque... Leggi anche: Discarica abusiva sulle rive del Volturno Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Creativi sulle rive del Po. Debutta il ’nuovo’ Lido; Cina: inaugurata mostra su Pompei sulle rive del Lago occidentale; Inaugurato questa mattina il Festival Rive Rare di Guastalla; Grazie in festa 2026 Curtatone (MN): Programma. Artigianato, ricette, piante. Sul Po oggi e domani c’è ’Rive rare’Nuovo appuntamento sulle rive del Po a Guastalla, dove oggi e domani si svolge Rive Rare , un evento dedicato alla multiforme vita del grande fiume, alle sue ricchezze, alle sue tradizioni e ai ... ilrestodelcarlino.it Un pomeriggio tra storie, fantasia e laboratori creativi. Domenica 26 aprile, dalle 16:00 alle 18:00, il Centro Commerciale Montebello accoglie Caterina Danese per la presentazione del suo ultimo libro Boda e i Misteri della Foresta Incantata: una lettura ad a - facebook.com facebook