Discarica abusiva sulle rive del Volturno

Guaine, materiale plastico, cavi elettrici, scarti di lavorazioni edili. E' l'ennesima discarica trovata a e segnalata alle autorità da parte delle guardie ambientali del Wwf. L’immondezzaio è stato trovato poco distante dalla riva del fiume Volturno in via Mario Tommaso, 1 a Castel Volturno. “Non è facile cogliere sul fatto questi criminali ma dalle informazioni che abbiamo fornito alle autorità competenti siamo sicuri che le indagini delle forze dell'ordine porteranno a ottimi risultati”, ha commentato il coordinatore regionale del Wwf Alessandro Gatto. CasertaNews è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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