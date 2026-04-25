Crans Montana la Svizzera chiederà spese mediche all’Italia ma Meloni dissente

Il Cantone del Vallese ha deciso di non coprire le spese mediche sostenute dai quattro giovani italiani rimasti feriti nell’incendio di Crans-Montana. Inizialmente si era parlato di un contributo di 108 mila euro, ma la decisione è stata successivamente rivista. La prima ministra italiana ha espresso dissenso rispetto a questa richiesta di rimborso, che riguarda le cure prestate presso un ospedale di Sion.

Il Cantone del Vallese fa marcia indietro: non potrà farsi carico dei 108 mila euro relativi alle cure prestate dall’ospedale di Sion a quattro giovani italiani (uno in più rispetto a quanto emerso inizialmente), rimasti feriti nell’incendio di Crans-Montana. La conseguenza è un passaggio di responsabilità che rischia di trasformarsi in un nuovo attrito diplomatico: la Svizzera intende infatti chiedere all’Italia di coprire quei costi. Da Roma la reazione è immediata e netta. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, affida ai social una posizione senza ambiguità: qualora la richiesta venisse formalizzata, verrebbe respinta senza esitazioni.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Crans Montana, la Svizzera chiederà spese mediche all’Italia ma Meloni dissente Notizie correlate Crans-Montana, la Svizzera chiederà all’Italia il rimborso delle spese mediche: «108mila euro per 3 ragazzi». Meloni: «Richiesta ignobile»La mutua svizzera chiederà all’Italia il rimborso di 100 mila franchi (108 mila euro circa) delle spese sanitarie sostenute dall’ospedale di Sion per... Crans-Montana, la Svizzera chiederà all'Italia il rimborso per le spese medicheLa mutua svizzera chiederà all'Italia il rimborso di 100 mila franchi (108 mila euro circa) delle spese sanitarie sostenute dall'ospedale di Sion per... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Crans-Montana, la Svizzera chiederà all'Italia il rimborso delle spese mediche. Meloni: 'Ignobile richiesta, la respingeremo'; Crans-Montana: Svizzera accelera sui risarcimenti dopo il rogo di Capodanno; Crans-Montana, l’equivoco infinito fra Italia e Svizzera; Crans Montana, familiari delle vittime ricevono le fatture dei ricoveri negli ospedali svizzeri. Crans Montana, la Svizzera chiederà spese mediche all’Italia ma Meloni dissenteIl Cantone del Vallese fa marcia indietro: non potrà farsi carico dei 108 mila euro relativi alle cure prestate dall’ospedale di Sion a quattro giovani italiani — uno in più rispetto a quanto emerso i ... 361magazine.com Crans-Montana, la Svizzera chiede il rimborso delle spese all'Italia. La replica di Tajani: Non pagheremoCrans-Montana, scontro tra Italia e Svizzera sui rimborsi sanitari dopo il rogo del Constellation: al centro la richiesta della mutua svizzera e il principio di reciprocità tra i due Paesi. notizie.it La mutua svizzera chiede all’Italia il corrispettivo di circa 108 mila euro per le spese dei feriti del rogo di Crans-Montana. L’ambasciatore rifiuta, invocando la reciprocità: “Ci siamo fatti carico per settimane della cura di due cittadini svizzeri all’Ospedale Niguar - facebook.com facebook L’Italia non paga alla Svizzera le spese mediche dopo la strane di #CransMontana e ci mancherebbe. Ma non serve evocare il principio di reciprocità. Molto meglio spiegare che non paga e basta. E che le famiglie attendono risarcimenti danni con tanti di que x.com