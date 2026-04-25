Crans Fontana e Bertolaso contro la Svizzera sul pagamento delle cure | Richiesta abominevole
Il presidente della Regione Lombardia ha definito “abominevole” la richiesta avanzata dalla Svizzera riguardo al pagamento delle spese sanitarie conseguenti a una recente tragedia. La posizione viene condivisa anche da altri esponenti regionali, tra cui i membri della giunta e alcuni rappresentanti istituzionali, che si sono detti sorpresi e contrari alla richiesta proveniente dal paese vicino. La polemica si concentra sulle modalità di richiesta e sulla natura delle spese coinvolte.
“È semplicemente abominevole”. Con queste parole il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha commentato la richiesta avanzata dalla Svizzera sul pagamento delle spese sanitarie legate alla recente tragedia. Una posizione condivisa anche dall’assessore al Welfare, Guido Bertolaso.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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