Crans Fontana e Bertolaso contro la Svizzera sul pagamento delle cure | Richiesta abominevole

Il presidente della Regione Lombardia ha definito “abominevole” la richiesta avanzata dalla Svizzera riguardo al pagamento delle spese sanitarie conseguenti a una recente tragedia. La posizione viene condivisa anche da altri esponenti regionali, tra cui i membri della giunta e alcuni rappresentanti istituzionali, che si sono detti sorpresi e contrari alla richiesta proveniente dal paese vicino. La polemica si concentra sulle modalità di richiesta e sulla natura delle spese coinvolte.