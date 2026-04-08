Si fa troppo presto a dire Dad il fantasma delle lezioni in stanza | Basta sacrificare sempre la scuola

La didattica a distanza, spesso abbreviata in Dad, suscita discussioni e opinioni diverse. Questa modalità di insegnamento, ormai diffusa da diversi anni, ha portato a riflettere sugli effetti di sacrificare le lezioni in presenza. La questione riguarda non solo le modalità di insegnamento, ma anche le implicazioni sulla didattica tradizionale e sul rapporto tra studenti e insegnanti.

Milano – Si fa presto a pronunciare la parola “Dad”. Son solo tre lettere, in fondo. Ma tanto basta a evocare fantasmi tutt’altro che antichi. Dopo la didattica a distanza in tempi di Covid, in alcune scuole era spuntata la Dad per caldaie guaste (era successo pure nel polo di via Ulisse Dini). E che dire della Dad (universitaria, perché in “zona rossa“ le scuole si è preferito chiuderle proprio) per il passaggio della fiamma olimpica? Così, all’affacciarsi dell’ipotesi paventata dall’Anief - il sindacato degli insegnanti e dei formatori - di un ritorno alla didattica a distanza dal primo maggio, innescato da un possibile “lockdown... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Si fa (troppo) presto a dire Dad, il fantasma delle lezioni in stanza: “Basta sacrificare sempre la scuola” Leggi anche: Frana in Molise: scuola scatta in Dad per salvare le lezioni Leggi anche: "Si fa presto a dire Cenerentola!" Wicked boss allowed his scheming female assistant to bully me, I laughed and bankrupted him!#cdrama