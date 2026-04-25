Dopo un decennio di silenzio, l’artista noto come Cosmo torna con un nuovo album intitolato La fonte. Il disco rappresenta un cambiamento rispetto alle precedenti produzioni, passando da un sound più legato al clubbing a una forma più cantautorale. La realizzazione del progetto ha coinvolto anche Alessio Natalizia, che ha collaborato alla sua creazione. La pubblicazione segna un ritorno importante nel panorama musicale italiano.

? Cosa sapere Marco Jacopo Bianchi, in arte Cosmo, pubblica l'album La fonte dopo dieci anni.. Il progetto segna il passaggio dal clubbing alla forma cantautorale con Alessio Natalizia.. Il quarantacinquenne Marco Jacopo Bianchi, noto nell’industria musicale con lo pseudonimo di Cosmo, ha presentato il suo nuovo lavoro discografico intitolato La fonte, un progetto che segna una netta separazione dalle sonorità clubbing del passato per abbracciare un minimalismo più maturo. L’uscita di questo album, composto da undici tracce, avviene a distanza di dieci anni da L’ultima festa, quel brano che aveva permesso all’artista di superare i confini del circuito indipendente raggiungendo una platea molto più vasta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cosmo torna dopo 10 anni: il nuovo album è un viaggio verso l’essenziale

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Cosmo torna con il disco "La fonte" in cui dà spazio alla sua visione cantautorale: si balla meno e si pensa di più facebook