La Fonte il nuovo album di Cosmo | un viaggio tra amore addii e politica

Da metropolitanmagazine.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, 17 aprile 2026, è uscito il nuovo album di Cosmo, intitolato “La Fonte”. L’opera presenta dodici tracce che affrontano temi come le relazioni sentimentali, le separazioni e le questioni politiche. Il disco è stato registrato in diverse città italiane e prodotto da un’etichetta indipendente. La pubblicazione segue alcune anticipazioni pubblicate sui social del cantante, che ha condiviso brevi estratti delle canzoni.

Oggi, diciassette aprile 2026, è uscito il nuovo album di  Cosmo, dal titolo  “La Fonte”. Dopo circa un anno dal suo ultimo lavoro,  “Despot”, l’artista piemontese è ritornato nella  scena musicale italiana   con un nuovo progetto in collaborazione con  Alessio Natalizia, in arte  Not Waving, con cui ha già lavorato in passato per il cd  “Sulle Ali del Cavallo Bianco”. La nostra recensione. In collaborazione con Not Waves, con cui ha realizzato l’intero  album  tra scrittura, produzione e melodia,  “La Fonte” risulta essere un lavoro in linea con le corde dell’artista, il quale si conferma un grande sperimentatore del suono, mescolando generi che vanno dall’ elettronica  al  pop  e all’ indie–pop.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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