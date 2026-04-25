Così la musica della Resistenza accende il Conservatorio

Il Conservatorio di Milano ospiterà un concerto speciale in occasione del giorno della Liberazione, inserito nel cartellone “Milano è Memoria”. L’evento si svolgerà in collaborazione con Palazzo Marino e fa parte delle iniziative organizzate per celebrare questa ricorrenza. La musica scelta riprende i temi della Resistenza e viene proposta come parte delle attività commemorative della giornata.

Nell’ambito del cartellone “Milano è Memoria“ il Conservatorio anche quest’anno organizza, in collaborazione con Palazzo Marino, un concerto speciale per il giorno della Liberazione. Appuntamento oggi alle 11 presso la Sala Verdi del Conservatorio di Milano, ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Titolo dell’evento: "Resistenza e Liberazione. La musica popolare scrive, conserva e rinnova la storia": il concerto è dedicato a Marco Budano. In programma: "La canzone popolare" di Ivano Fossati, "Fischia il vento", "Addio Lugano bella", "Buongiorno principessa" e "Beautiful that way" di Nicola Piovani, "Il partigiano" nella versione dei...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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