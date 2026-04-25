Cosenza parcheggi ai privati | allarme per le casse comunali

La giunta di Cosenza ha deciso di affidare la gestione dei parcheggi ai privati per una durata di venticinque anni. La proposta riguarda l'intera area di sosta cittadina, coinvolgendo diverse strutture di proprietà pubblica. La decisione è stata comunicata attraverso un documento ufficiale, senza indicare ancora i nomi delle aziende coinvolte. La proposta dovrà ora passare alle fasi di valutazione e approvazione da parte degli organismi competenti.

?? Cosa sapere La giunta di Cosenza propone l'affidamento dei parcheggi a privati per venticinque anni. Massimo Bozzo contesta il rischio di ridurre le entrate comunali al 15%. Massimo Bozzo lancia un allarme serrato contro la proposta della giunta di Cosenza di affidare per un quarto di secolo la gestione dei parcheggi coperti e delle strisce blu a una società privata. Il dibattito nel capoluogo calabrese si è acceso bruscamente attorno a una decisione che coinvolge il futuro economico del .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cosenza, parcheggi ai privati: allarme per le casse comunali Notizie correlate “Basta evasione: presentata mozione urgente per tutelare le casse comunali”BRINDISI - Il consigliere comunale di maggioranza Roberto Quarta ha presentato al consiglio comunale una mozione urgente per affrontare l'evasione... A Brescia un nuovo (gigantesco) supermercato Tosano: 30 casse, 700 parcheggiLa catena veronese inaugura il terzo supermercato nella nostra provincia: sconto del 10% alle casse fino a domenica 8 marzo Nuova insegna, spazi... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Cosenza, gestione ai privati per 25 anni di parcheggi coperti e strisce blu. Bozzo (FI) Si priva l'Ente di entrate vitali; Cosenza, Bozzo (FI): Scelta avventata affidare la gestione dei parcheggi a una società privata · CosenzaChannel.it. Cosenza, Bozzo (FI): «Scelta avventata affidare la gestione dei parcheggi a una società privata»Il commissario cittadino di Forza Italia contesta la decisione assunta da Palazzo dei Bruzi: «Al Comune rimarranno soltanto le briciole» ... cosenzachannel.it Parcheggi, verde e farmacie da Aset ai privatiTrasferire da Aset ai privati, prima i parcheggi poi il verde pubblico e le farmacie. Il capogruppo del Partito democratico, Cristian Fanesi, torna all’attacco sulla volontà dell’Amministrazione ... ilrestodelcarlino.it La Pirossigeno Cosenza Futsal riacciuffa il Bulldog Capurso e resta in corsa: a Mola termina 2-2 #SerieAFutsal facebook