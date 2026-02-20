A Brescia un nuovo gigantesco supermercato Tosano | 30 casse 700 parcheggi

A Brescia, il nuovo supermercato Tosano ha aperto i battenti giovedì 26 febbraio al Centro commerciale Sant’Anna di via Valcamonica, a causa di un intervento di riqualificazione. La struttura, molto più grande rispetto al passato, dispone di 30 casse e 700 posti auto, tra cui un parcheggio interrato. I lavori di ampliamento hanno trasformato completamente il negozio, che ora si presenta con spazi rinnovati e moderni. L’inaugurazione ha attirato numerosi clienti desiderosi di scoprire la nuova insegna.

La catena veronese inaugura il terzo supermercato nella nostra provincia: sconto del 10% alle casse fino a domenica 8 marzo Nuova insegna, spazi rinnovati e porte pronte ad aprirsi. Giovedì 26 febbraio al Centro commerciale Sant’Anna di via Valcamonica inaugura il nuovo IperTosano, al termine di un intervento che ha ridisegnato completamente la struttura, ampliata e dotata anche di un parcheggio interrato. Per la catena veronese si tratta del primo punto vendita cittadino, il terzo in provincia - si aggiunge a quelli di Mazzano e Orzinuovi - e del sesto in Lombardia. L’arrivo dell’insegna porta in città un ipermercato da 7mila metri quadrati, 30 casse e oltre 700 posti auto, di cui 500 coperti.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Leggi anche: Troppi dehor, ora gratis e casse Gsm vuote: aumentano le tariffe dei parcheggi Leggi anche: "Buonasera a tutti, spostatevi un secondo": rapinatori entrano in un supermercato, svuotano le casse e si dileguano Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: UN NUOVO MEET & GREET; Ora con un nuovo portale digitale, Brescia si svela al mondo; Brescialatuacittaeuropea. Nuovo portale; Gefran investe 20 milioni in un nuovo polo tecnologico e produttivo a Brescia. A Brescia un nuovo (gigantesco) supermercato Tosano: 30 casse, 700 parcheggiLa catena veronese inaugura il terzo supermercato nella nostra provincia: sconto del 10% alle casse fino a domenica 8 marzo ... bresciatoday.it IperTosano apre a Brescia nel Centro Commerciale Sant’Anna un iper completamente rinnovatoIl 26 febbraio è in programma l'apertura dell'IperTosano di Brescia. Diventano così tre gli IperTosano nel bresciano e sei in Lombardia. distribuzionemoderna.info Inaugura sabato nel nuovo spazio di Mutty a Brescia la prima personale in Italia del talentuoso artista londinese - facebook.com facebook