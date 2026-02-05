Basta evasione | presentata mozione urgente per tutelare le casse comunali

Il consigliere comunale di maggioranza Roberto Quarta ha presentato al consiglio comunale una mozione urgente per fermare l’evasione dei tributi locali. La proposta arriva dopo i recenti dati che mostrano come molti cittadini e aziende non paghino regolarmente le tasse, mettendo sotto pressione le casse comunali. Ora si aspetta che l’amministrazione metta in atto misure concrete per contrastare questa problematica e garantire più risorse al Comune.

BRINDISI - Il consigliere comunale di maggioranza Roberto Quarta ha presentato al consiglio comunale una mozione urgente per affrontare l'evasione dei tributi locali. Una situazione "che dura da anni che sta causando perdite consistenti al Comune e penalizzando chi paga regolarmente"."I problemi.

