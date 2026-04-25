Stasera su Sky Cinema e NOW è prevista una serata dedicata a diversi generi, con programmi che spaziano tra azione, commedie e grandi classici. Alle 21 su Sky Cinema Uno HD vengono trasmessi alcuni dei film più attesi del giorno, offrendo agli spettatori una varietà di opzioni per trascorrere la serata. La programmazione prevede anche altri titoli disponibili sui canali e piattaforme della piattaforma.

Serata ricca su Sky Cinema e NOW Orari, canali e titoli tra azione, commedie e grandi classici. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) si entra in un racconto intimo e contemporaneo con Amata, con Miriam Leone, Stefano Accorsi e Tecla Insolia. Due donne, due percorsi profondamente diversi e una neonata al centro di un legame che mette in discussione certezze e identità. Il film affronta il tema della maternità con uno sguardo delicato ma diretto, costruendo un intreccio emotivo che cresce scena dopo scena. Su Sky Cinema Stories HD alle 21.15 (canale 302) prende vita Lee Miller, ritratto intenso della celebre fotografa che ha raccontato gli orrori della guerra.🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Cosa vedere su Sky Cinema stasera Sabato 25 Aprile 2026 - Amata

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