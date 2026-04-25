Cosa si festeggia il 25 aprile
Il 25 aprile 2026 segna l’81esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo, un evento che ha concluso la Seconda Guerra Mondiale per il paese. Questa data è stata istituita come Festa della Liberazione pochi anni dopo la fine del conflitto, e viene celebrata ogni anno con diverse commemorazioni e cerimonie ufficiali. La ricorrenza ricorda la fine dell’occupazione e la liberazione dal regime fascista.
Perché il 25 aprile Il 25 aprile è stata scelta come data della Festa della Liberazione. Scelta perché ci furono in realtà combattimenti anche dopo il 25 aprile, ma questa data è stata indicata nel 1949 per segnare la fine della Seconda guerra mondiale, oltre che il termine dell’occupazione tedesca in Italia. È il giorno della liberazione di Milano e Torino, un giorno segnato sul calendario con il rosso delle giornate festive. In quel giorno la mobilitazione dei gruppi della resistenza partigiana si spostò a Milano, fra le ultime grandi città del Nord Italia rimaste da liberare. Le insurrezioni e il passaggio degli alleati erano già avvenuti nei giorni precedenti nel resto del Nord.🔗 Leggi su Vanityfair.it
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