Cosa hanno scoperto Le Iene su Michelle Comi | ‘Strategia costruita a tavolino’ la scelta dopo la diffida

Le Iene hanno trasmesso un servizio su Michelle Comi, nonostante un'ingiunzione legale che cercava di bloccarlo. Il programma ha comunque mandato in onda il reportage, che presenta una versione dei fatti differente da quella sostenuta dalla creator. La questione riguarda una presunta strategia pianificata e la scelta di diffidare l'emittente prima della messa in onda. La vicenda si è svolta nel contesto di un contrasto tra la creator e il programma televisivo.

Cosa è successo tra Le Iene e Michelle Comi. Il tentativo di fermare tutto non è bastato. Il servizio de Le Iene su Michelle Comi è andato in onda regolarmente e ha mostrato un quadro molto diverso da quello raccontato finora dalla creator. Nonostante una diffida legale inviata dal suo team, l’inviato Gaston Zama ha ricostruito una strategia comunicativa basata — secondo quanto emerso — su provocazioni studiate, episodi costruiti e narrazioni forzate. Il risultato è un ritratto duro, che mette in discussione autenticità e credibilità. Il caso dell’auto: dall’indignazione social alla messinscena. Uno degli episodi centrali riguarda il presunto atto vandalico denunciato dalla creator alla fine del 2024.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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