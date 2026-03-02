Michelle Comi incastrata da Le Iene emerge la richiesta a ChatGPT | Dimmi una scusa per dare buca a Cruciani

Le Iene hanno intervistato diversi vip per scoprire cosa chiedono a ChatGPT. Tra le conversazioni emerse, c’è quella di Michelle Comi, che ha chiesto all’intelligenza artificiale di suggerirle una scusa credibile per non partecipare a un appuntamento con Giuseppe Cruciani. La richiesta è stata resa nota nel corso del servizio, che ha evidenziato alcuni dei messaggi inviati dai personaggi pubblici all’IA.

Le Iene hanno raggiunto alcuni Vip per svelare il contenuto delle loro domande a ChatGPT. È venuta fuori la richiesta di Michelle Comi al'IA: "Dimmi una scusa credibile per dare buca a Giuseppe Cruciani". La reazione dell'influencer e Onlyfanser.

