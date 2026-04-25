Negli ultimi mesi, la guerra in Iran ha causato variazioni nelle rotte di approvvigionamento dei combustibili fossili, spingendo molti Paesi a cercare nuovi fornitori e a rivedere le proprie politiche energetiche. Questa situazione ha contribuito a un aumento dell’interesse verso l’energia nucleare in Asia, che registra un incremento di progetti e investimenti nel settore. I cambiamenti nel mercato globale hanno avuto un impatto diretto sulle scelte energetiche di diverse nazioni della regione.

La guerra in Iran ha sconvolto le rotte globali di approvvigionamento dei combustibili fossili, costringendo decine di Paesi a trovare nuovi fornitori e a ridisegnare le proprie strategie energetiche. L’ Asia, dove era diretta la maggior parte del petrolio e del gas mediorientale, è stata la regione più colpita. Cosa sta succedendo nel continente più dinamico del pianeta? Le nazioni dotate di centrali nucleari stanno aumentando la produzione di questo tipo di energia per assicurarsi scorte a breve termine, mentre quelle che non hanno ancora siti del genere si sono subito attivate per costruirli così da proteggersi in vista di futuri shock....🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Cosa c’è dietro il boom dell’energia nucleare in Asia

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